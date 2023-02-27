В Украине строят новый самолет «Мрия»: еще мощнее, чем уничтоженный россиянами

По словам генерального конструктора украинского ГП «Антонов» Владислава Власика, эксперты ищут выжившие детали и компоненты самолета «Мрия», чтобы использовать их в новом лайнере.

Об этом пишет «ТСН«.

Как заявляют инженеры, новый Ан-225, который создается на базе несостоявшейся копии «Мрии», практически не будет иметь отличий от утраченного самолета. Однако внутри это будет новый лайнер с использованием самых современных технологий.

Новая «Мрия» будет еще более мощной и на 10 тонн легче предшественника, что позволит брать на борт еще больший груз и лететь еще дальше и дольше.

«Сейчас идет стадия проектирования, уже сформировали предварительный технический вид обновленного самолета. Мы понимаем, что самолет Ан-225 должен быть модернизирован, то есть восстанавливать его в таком состоянии, в котором он находился, это нецелесообразно и неуместно», — сказал Владислав Власик.

По его словам, отстроить Ан-225 обойдется очень дорого, но деньги уже готовы давать международные доноры.

«Восстановление «Мрии» это и есть восстановление страны. Как только «Мрия» будет отстроена, мы можем сказать, что украинская авиационная промышленность и вообще мощность Украины – отстроены. Вот она «Мрия» — вот она отстроена снова, — отметил он.

Напомним, ровно год назад, 27 февраля, российские десантники в Гостомеле подожгли знаменитую украинскую «Мрию» – самолет Ан-225. Тогда в Сеть попал фрагмент видео с охваченным огнем самолетом, в результате чего самолет был уничтожен. Также около десятка уникальных транспортных самолетов были полностью уничтожены или серьезно повреждены.