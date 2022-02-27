Российские оккупанты уничтожили легендарный самолет «Мрия»

Напомним, что самолет «Мрия» — это транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Он является самым большим самолетом за всю историю авиации. Его начали эксплуатировать еще в 1989 году.

Легендарный и крупнейший в мире самолет украинского производства АН-225 «Мрия» был уничтожен в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом.

Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.

Также об этом сообщили в Госспецсвязи Украины.

Затем данную информацию официально подтвердили на сайте Укроборонпрома.

«Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло на аэродроме «Антонов» в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор», — сказано в сообщении.

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