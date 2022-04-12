В Украине задержали олигарха, близкого к путину

22:40, Вчера
Новости СНГ
Виктор Медведчук фото
Фото: Скриншот из YouTube

Виктор Медведчук, который является кумом путина, был задержан в ходе спецоперации СБУ. Об это заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram.

Украинские власти заявляют, что беглый украинский олигарх Виктор Медведчук, который одновременно является лидером пророссийской партии и близким соратником российского лидера владимира путина*, был задержан в ходе спецоперации, проведенной спецслужбой СБУ.

Иван Баканов, глава Агентства национальной безопасности Украины, сообщил на канале агентства в Telegram, что Медведчук был арестован. Это заявление было сделано вскоре после того, как президент Владимир Зеленский разместил в социальных сетях фотографию Медведчука, сидящего в наручниках и одетого в камуфляжную форму с нашивкой украинского флага.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Медведчук возглавляет пророссийскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». До начала войны он находился под домашним арестом, а вскоре после начала боевых действий исчез.

Путин является крестным отцом младшей дочери Медведчука.

Курсор ранее писал, что Лукашенко выпросил у путина звание полковника. Александр Лукашенко пожаловался в ходе встречи с путиным, что он до сих пор не присвоил ему звание полковника несмотря на обещание. Путин же ответил, что сделает это, если обещал.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Шендецкий
ТЭГИ:
Читайте также