Лукашенко выпросил у путина звание полковника

Александр Лукашенко пожаловался в ходе встречи с путиным, что он до сих пор не присвоил ему звание полковника несмотря на обещание. Путин же ответил, что сделает это, если обещал.

Владимир путин в ходе встречи на космодроме «Восточный» пообещал присвоить Александру Лукашенко звание полковника.

Глава Беларуси пожаловался в ходе брифинга, что путин уже давно ему обещал это воинское звание, но до сих пор не присвоил.

«Было бы неплохо, если б я тоже был полковником. Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил», — заявил Лукашенко.

На данный момент Лукашенко имеет звание подполковника запаса.

Лидер россии услышал «мольбы» лукашенко и пообещал присвоить ему это звание.

«Если обещал, сделаю», — добавил путин.

Курсор ранее писал, что путин и лукашенко обсудили резню в Буче. Белорусский диктатор Александр Лукашенко прилетел в россию, чтобы встретиться с владимиром путиным. Во время пресс-конференции он рассказал, что Украина якобы планировала атаковать рф.

Также сообщалось, что путин рассказал, зачем послал войска в Украину. Президент россии владимир путин* появилась на публике. Так, к нему прилетел самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. И вот во время встречи российские пропагандистские СМИ взяли у путина интервью.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!