В Украине заявили, что Иран приостановил поставки рф своих дронов и ракет

Советник Офиса Президента Украины считает, что это может быть связано с давлением Запада на Тегеран.

Российская федерация на войне в Украине несет большие потери, а также испытывает трудности с боеприпасами. В связи с этим, она обратилась за помощью к Ирану, который предоставил агрессору партию дронов-камикадзе. Но сейчас поставки оружия, в частности баллистических ракет, страна приостановила.

Такое заявление сделал в программе «ФЕЙГИН LIVE» советник Офиса Президента Алексей Арестович.

По его словам, Тегеран якобы не хочет поставлять свои ракеты россии, как и выполнять договоренности по поводу передачи новой партии иранских дронов-камикадзе.

Алексей Арестович отметил, что возможно, это связано с тем, что Иран получил от Запада «интересное предложение», в рамках которого решил пересмотреть свою помощь стране-агрессору.

Также советник Офиса Президента предположил, что визит секретаря совета безопасности рф николая патрушева в Иран был связан именно с этим вопросом, но встреча с иранской стороной не дала для страны желаемых результатов.

Кроме того, по словам Арестовича, Иран притормозил поставки оружия россиянам по уже заключенным контрактам, отметив, что это очень хорошая новость для Украины.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация отправила 140 млн евро наличными и несколько захваченных британских и американских вооружений в Иран в обмен на десятки смертоносных беспилотников, которые рф использует в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!