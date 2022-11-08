Иран получил от рф 140 млн евро наличными и захваченное в Украине оружие Запада – СМИ

Это вооружение может дать Корпусу стражей исламской революции возможность изучать западные технологии и потенциально копировать их.

Россйская федерация* отправила 140 млн евро наличными и несколько захваченных британских и американских вооружений в Иран в обмен на десятки смертоносных беспилотников, которые рф использует в войне против Украины.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванный источник в сфере безопасности.

По словам собеседника издания, российский военный самолет тайно перевез деньги и три вида боеприпасов – британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger – в аэропорт Тегерана рано утром 20 августа.

«Это оружие было частью партии военной помощи Великобритании и США, предназначенной для украинских военнослужащих, которая, по словам источника, «попала в руки россии», — говорится в материале.

По словам источника, это вооружение может дать иранскому Корпусу стражей исламской революции возможность изучать западные технологии и потенциально копировать их.

Иран, по его словам, поставил россии более 160 дронов, в том числе 100 Shahed-136. Также источник утверждает, что в последние несколько дней между Тегераном и москвой была согласована еще одна сделка по поставке беспилотников на 200 млн евро.

Как сообщал Курсор, на днях США направили военные самолеты в сторону Ирана.

Ранее Курсор писал, что Саудовская Аравия предупредила США об атаке Ирана на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия поделилась разведданными с США, предупредив о неминуемой атаке Ирана на цели в королевстве, что привело к повышению уровня боевой готовности американских и других вооруженных сил на Ближнем Востоке.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!