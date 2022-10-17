В украинской разведке назвали условие, при котором в рф возможен переворот

Председатель ГУР Украины Андрей Черняк отметил, что рассматривается только один вариант, который могут применить россияне.

Недовольство режимом путина растет в рф*, но люди пока не готовы выходить на протесты, чтобы сменить представителей правящей «верхушки». Однако, как считает председатель ГУР Украины Андрей Черняк, есть вероятность того, что в россии может подняться улица.

Об этом он рассказал изданию «РБК-Украина».

По его словам, сейчас переворот в стране-агрессора невозможен, потому что народ пока сильно зомбирован пропагандой, а те, кто понимает всю сложившуюся сейчас критичность ситуации, боятся идти на кардинальные перемены.

Андрей Черняк считает, что есть вероятность того, что в рф начнется переворот против путина, но только тогда, когда количество погибших на войне будет не десятки, а сотни тысяч. Это уже будет другая ситуация, во время которой «улица» поднимется.

Он отметил, что люди в россии, которые тесно сотрудничают с военной разведкой Украины — сознательны, адекватны и понимают, что их страну ожидает крах. Но одновременно они не могут заставить себя инициировать что-то вроде внутреннего переворота. Они ждут улицы.

По его словам, во всех структурах, в каждом министерстве есть люди, которые готовы присоединиться к этому процессу.

«Курсор» писал ранее, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!