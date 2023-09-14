В украинской разведке ответили, объявит ли рф новую волну мобилизации

Потери россиян на фронте серьезны и ощутимы в личном составе и технике.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают масштабное контрнаступление и наносят противнику значительные потери, поэтому агрессор обсуждает вопрос дополнительной мобилизационной волны. В украинской разведке ответили, насколько это реальный сценарий.

Об этом рассказал "24 каналу" представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По его словам, сейчас российская армия на фронте теряет большое количество своих солдат и техники, и у них нет резервов, чтобы на данный момент проводить полномасштабные наступательные операции. Но российская федерация* намерена усилить мобилизацию и призвать на службу несколько сотен человек, потому что сейчас оккупанты вынуждены вводить на дополнительные направления те резервы, что планировали развернуть в зимний период.

Андрей Юсов считает, что новая волна мобилизации в россии - абсолютно реальный сценарий, но вопрос терминов остается открытым. Россиянам было непросто мобилизовать на фронт и 300 тысяч человек, потому что они сталкивались с общественным сопротивлением, а также логистическими и организационными проблемами, поэтому цифра в 700 тысяч - пропагандистская.

И если стрелкового оружия агрессору хватает, то с одеждой, амуницией, обучением мобилизованных солдат могут возникнуть трудности. Более того, кремль понимает, что даже при тотальном господстве и "зомбированном" населении, объявление новой волны мобилизации может спровоцировать в обществе протесты и сопротивления.

"Курсор" писал ранее, что российская федерация, которая планировала "захватить Киев за три дня" столкнулась с жестким сопротивлением и за полтора года войны потеряла на фронте большое количество солдат и техники. И сейчас агрессор пытается взять "оперативную паузу", чтобы восстановить свои силы.