У Зеленского рассказали о планах рф взять в войне "оперативную паузу"

По словам Подоляка, эта пауза необходима оккупантам, чтобы перевооружить армию.

Российская федерация*, которая планировала "захватить Киев за три дня" столкнулась с жестким сопротивлением и за полтора года войны потеряла на фронте большое количество солдат и техники. И сейчас агрессор пытается взять "оперативную паузу", чтобы восстановить свои силы.

Об этом на своем Twitter-аккаунте сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, путинская армия надеется взять "перерыв" минимум на 5 месяцев и сейчас для этого использует все ресурсы. Оккупанты хотят всячески замедлить контрнаступление ВСУ и снизить интенсивность боевых действий, чтобы организовать "оперативную паузу". Им это необходимо, чтобы перевооружить свою армию, поднять дополнительные резервы, обучить мобилизованных солдат, организовать новую логистику и повысить свои производительные мощности.

Но у Зеленского отмечают, что любая "пауза в интересах российской федерации" может привести к серьезной экскавации, поэтому нельзя оккупантам ее предоставлять. Мир может быть восстановлен лишь в случае военного поражения агрессора на временно оккупированных территориях Украины.

"Курсор" писал ранее, что украинский бойцы Сил специальных операций (ССО) во время освобождения села Благодатное на Донбассе захватили в плен группу солдат рф и опубликовали соответствующее видео. Еще шесть оккупантов пытались отстреливаться и были уничтожены.

Еще мы писали, что в CNN рассказали о глобальных последствиях военного сближения КНДР и российской федерации. Реальные последствия встречи лидеров остаются непонятными.

Напомним, что глава минобороны рф шойгу неожиданным образом отреагировал на вопрос о том, победит ли россия в войне.