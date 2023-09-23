В украинской разведке прокомментировали потери ВСУ и армии рф на фронте

С началом контрнаступления потери среди украинских солдат выросли.

Война между Украиной и российской федерацией* длится более полтора года, и ежедневно на фронте погибает большое количество военнослужащих с обеих сторон. Но путинская армия теряет больше своих резервом. Об этом сообщил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью the Warzone.

По его словам, потери россиян больше, чем потери ВСУ на фронте, несмотря на то, что с начала лета 2023 года украинские бойцы начали масштабное контрнаступление на юге и востоке Украины. В ходе этих активных операций потери ВСУ выросли, как убитыми, так и ранеными, но их количество все равно меньше, чем у обороняющегося противника.

Но Буданов подчеркнул, что преимущество россии состоит в том, что у нее больше человеческого ресурса, поэтому Вооруженным силам Украины необходимо наращивать количество артиллерийских стволов на поле боя, чтобы поражать командные пункты и материально-технические хранилища оккупационных войск.

"Курсор" писал ранее, что украинская бронетехника уже находится за последней линией российских оборонительных укреплений в западной части Запорожской области, через которые войска ВСУ продвигаются.

Еще мы писали, что российские оккупанты случайно атаковали свои войска, используя огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Момент "прилета" попал на видео.

Напомним, что согласно данным СМИ, солдаты российской армии в среднем погибают спустя 4,5 месяца после того, как их мобилизовали. За первый год вторжения лишь четверо военных рф прожили на фронте более 11 месяцев.