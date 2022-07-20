Хотят забрать не только Донбасс: лавров назвал новые «географические» цели войны

В российской федерации* заявили про изменения географии полномасштабной войны в Украине, отметив, что боевые действия выходят за пределы так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Министр иностранных дел рф сергей лавров отметил, что в захватнической войне, которую россия развязала на территории Украины, помимо псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР», они хотят «освободить» еще несколько других регионов. Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистам.

По словам лаврова, россия изменит географические цели войны, и они не будут ограничиваться только территорией Донбасса, если западные страны будут помогать Украине, в частности поставлять дальнобойные системы типа HIMARS.

Министр иностранных дел рф подчеркнул, что в таком случае география войны будет другая, помимо «ДНР» и «ЛНР» под «освобождение» попадет и Херсонская, и Запорожская области, а также ряд других территорий.

Он подчеркнул, что на территории Украины не должно быть оружия, которое напрямую будет угрожать российской федерации и непризнанным республикам «ДНР» и «ЛНР».

«Курсор» писал ранее, что посол рф в КНДР Александр Мацегора заявил, что рабочие из Северной Кореи будут помогать восстанавливать разрушенные города в Донецкой и Луганской областях, которые временно находятся под контролем российской федерации.

Еще мы писали, что президент российской федерации владимир путин принял закон, согласно которому жители ОРДЛО могут теперь бесплатно получать российский паспорт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!