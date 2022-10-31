В украинской разведке рассказали, когда возрастет угроза наступления с Беларуси

Российские войска продолжают использовать территорию Беларуси для своих целей, и есть вероятность, что оккупанты могут пойти в новое наступление на Киев. Но пока такая угроза весьма низкая.

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов рассказал изданию The War Zone, что ситуация на границе с Беларусью может измениться.

По его словам, сейчас там находится около 4 300 российских солдат (около 80% мобилизованные), угроза нового наступления мала, но она может повыситься, если ВСУ деоккупируют Херсон.

Кирилл Буданов считает, если российская федерация* потеряет этот город, то боеспособная группировка после ухода оккупантов частично будет передислоцирована на запорожское направление, но часть их может продвинуться на север в Беларусь. Тогда может со стороны Беларуси возникнуть движение, чтобы отрезать линии поставок оружия Киеву с Запада.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины не прекращают наступление и становятся все ближе к Херсону. Российские войска понимают это и переходят к обороне. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что ВСУ освободят Херсон от российских захватчиков до конца ноября 2022 года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!