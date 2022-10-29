В украинской разведке спрогнозировали, когда ВСУ деоккупируют Херсон

Вооруженные силы Украины не прекращают наступление и становятся все ближе к Херсону. Российские войска понимают это и переходят к обороне. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что вскоре ВСУ освободят Херсон от российских захватчиков.

Об этом он заявил изданию The Drive.

По его словам, операция по деоккупации города, скорее всего, продлится до конца ноября текущего года. Сейчас ВСУ пытаются окружить город, чтобы российские военные были изолированы.

Кирилл Буданов подчеркнул, что армия рф* внешне пытается помешать украинским бойцам и их продвижению, бои идут каждый день. Он подтверждает предположение, что битва за Херсон будет жестокой и кровавой, но ВСУ пытаются облегчить ситуацию, насколько это возможно.

«Курсор» писал ранее, что ситуация на Херсонском направлении остается напряженной, но ВСУ постепенно освобождают населенные пункты от врагов. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, что Херсон ВСУ смогут вернуть под свой контроль через 2-3 недели.

Еще мы писали, что Украина оценивает обстановку на территории Херсонской области и считает «информационной спецоперацией» заявленный россией переброс основных воинских частей через Днепр.