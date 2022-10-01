В украинской разведке рассказали, когда ВСУ вернут оккупированный Крым

Украина постепенно освобождает свои территории от российских захватчиков. И скоро очередь дойдет до аннексированного рф Крыма. Таким мнением поделился начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Об этом он рассказал во время национального телемарафона.

По его словам, Украина намерена вернуть Крым под свой контроль и скоро это сделает. ВСУ вернутся туда с оружием, так как другого варианта не существует.

Также начальник Главного управления разведки Министерства обороны отметил, что война с российской федерацией не будет продолжаться такое уж долгое время, скоро все закончится.

Он рассказал, что зимой война может немного затихнуть, а вот после нее начнется завершение военного конфликта. И произойдет это выходом Украины на административные границы 1991 года.

Кирилл Буданов, опираясь на известные ему факты, подчеркнул, что деоккупация Крыма состоится в конце весны 2023 года, а может и раньше.

Отметим, что россия аннексировала полуостров в марте 2014 года. Потом она провела там псевдореферендум и приняла решение о включение его в состав рф. Большинство стран мира признают Крым частью Украины.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким способом намерен вернуть Крым.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!