Президент Украины рассказал, каким способом намерен вернуть Крым

Оккупированный Крым будет возвращен Украине. Зеленский не исключает, что это произойдет дипломатическим путем, поскольку украинцы поддерживают такой вариант.

В Украине считают, что возвращение оккупированных россией* территорий Крыма возможно провести дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.

По мнению президента, большинство украинцев поддержали бы возвращение Крыма именно дипломатическим путем.

«Может так произойти, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем», — заявил президент.

Однако пока нет информации, в каком кругу могут проводиться переговоры подобного плана.

Ранее Курсор писал, что у Зеленского рассказали, что нужно Украине для военного паритета с рф. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, на отправке каких видов вооружения стоит сосредоточиться западным партнерам.

Еще мы писали, что Соединенные Штаты Америки выполнили большинство из запросов Украины по поставкам высокотехнологичного вооружения для контрнаступления на юге страны.

Напомним, генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, почему украинским военнослужащим так медленно поступает оружие от западных партнеров.

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Кроме того, редакция сообщала, что в Украине обнаружили братскую могилу. При освобождении города Изюм в Харьковской области украинские военные столкнулись со страшной находкой — в огромной братской могиле находились тела более чем 440 мирных жителей, убитых оккупантами из рф.