В украинской разведке рассказали о будущем Крымского моста

По словам Кирилла Буданова, российский диктатор путин "снова расстроится".

Удары по Крымскому мосту будут продолжаться регулярно.

Об этом в интервью изданию The Drive заявил руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, атаки на мост будут продолжаться и закончатся его уничтожением.

"Вопрос не в том, будем мы атаковать или не будем. Мы делаем это регулярно, поэтому мы закончим. Это только вопрос времени", - отметил Буданов.

Он также уточнил, что президент российской федерации владимир путин* в связи с этим "снова расстроится".

"А что сделает Путин? Он снова расстроится. Что он может сделать?" - прогнозирует глава украинского ГУР.

Как сообщал Курсор, американский генерал рассказал, какой будет битва за Крым после получения Украиной дальнобойного оружия. Дело в том, что Крым является решающей территорией на этой войне и после его потери власти рф уже не смогут оправиться.

Также мы сообщали, что в Киеве спрогнозировали, когда и как закончится война в Украине. Война в Украине, по заявлению властей, будет окончена «скоро и внезапно». Однако предполагается, что не будет необходимости сражаться за каждый метр земли кровью, так как при определенных условиях «события будут иметь иной характер».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!