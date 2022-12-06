В украинской разведке считают, что кремль готовит россиян к поражению в войне

Украина уже более девяти месяцев продолжает бороться с российской федерацией* за свою свободу и независимость. ВСУ на фронте демонстрируют большие успехи и не собираются сдаваться.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

По его словам, Украину еще ждут впереди сложные времена, но с каждым днем ВСУ приближают победу и проигрыш россиян в войне — решенный вопрос.

Кирилл Буданов отметил, что в рф также понимают, что проигрывают войну и кремль начинает постепенно готовить к этому граждан. Это заметно по риторике кремлевских пропагандистов, которая изменилась за последние три месяца. Сначала по телевидению осторожно критиковали провалы своей армии, затем высокий генералитет, который их допускает. Сейчас дело дошло до того, что о победе в войне никто не говорит даже, поскольку в россии понимают, что это уже невозможно.

Начальник Главного управления разведки подчеркнул, что внутри страны-агрессора сейчас идет разделение, все размышляют по поводу того, какая группа следующей придет к власти. Но не стоит ожидать от россиян того, что они поднимутся и выйдут на протест, поскольку россия не та страна, там все будет происходить по-другому.

Стоит отметить, что один из главных пропагандистов кремля соловьев в одном из своих эфиров стал размышлять, стоило ли вообще рф начинать полномасштабное вторжение в Украину, подчеркнув, что это не похоже на «спецоперацию».

«Курсор» писал ранее, что в конце февраля 2022 года российская федерация напала на Украину и начала полномасштабную войну. Но еще до ее начала, летом прошлого года, владимир путин собирался напасть на другую страну.