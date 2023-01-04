В украинской разведке считают, что путин смертельно болен и скоро умрет

После его смерти в рф* начнется процесс перехода к власти.

В СМИ уже давно ходит информация о том, что российский диктатор владимир путин болен и в последнее время его состояние ухудшилось. В кремле эти домысли не подтверждают и не опровергают. В украинской разведке считают, что президенту рф жить осталось недолго.

Об этом рассказал Кирилл Буданов в ABC News.

По его словам, кремлевский диктатор умрет уже в ближайшее время, поскольку он болеет довольно долго. Глава кремля болен раком.

После смерти Путина, как считает Буданов, в россии начнется процесс перехода к власти. Однако в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли смерть диктатора завершение войны, руководитель разведки заявил, что путин умрет после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

«Эта война должна закончиться перед тем, как он умрет», – подчеркнул Буданов.

Также журналист уточнил у него откуда информация о том, что российский диктатор болеет. На это он ответил: информация от источников из окружения путина.

«Курсор» писал ранее, что президент рф владимир путин страдает от головных болей, вызванных болезнью Паркинсона, а чтобы скрыть ухудшающееся состояние здоровья использует двойников и дипфейки.