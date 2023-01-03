Здоровье путина быстро ухудшается — СМИ

У российского диктатора усилились головные боли из-за болезни Паркинсона, вместо него показывают дипфейки и двойников.

Российский диктатор владимир путин* страдает от головных болей, вызванных болезнью Паркинсона, а чтобы скрыть ухудшающееся состояние здоровья использует двойников и дипфейки. Об этом пишет портал Latestly.

Отмечается, что путин страдает от тяжелого состояния здоровья и «критически болен». Также утверждается, что из-за болезни Паркинсона его состояние здоровья быстро ухудшается.

В частности, по информации СМИ, путин вынужден использовать дипфейки и двойников, которые появляются вместо него на публичных мероприятиях.

Издание отмечает, что соответствующая информация появилась в анонимном Telegram-канале, который предположительно ведет высокопоставленный кремлевский чиновник, обладающий «инсайдерской» информацией о состоянии здоровья путина. Этот Telegram-канал утверждает, что путин был вынужден отменить ряд мероприятий в декабре, поскольку страдал от «частого головокружения и головных болей, связанных с болезнью Паркинсона».

Чтобы скрыть свое ухудшающееся состояние здоровья, Путин в качестве прикрытия отправил на некоторые мероприятия своих двойников. В сообщении предполагается, что недавние визиты на Крымский мост и в Тулу, где состоялась встреча с губернатором, на самом деле совершил двойник Путина.

В сообщении также говорится, что, кроме побочных эффектов болезни Паркинсона, предполагаемое онкологическое заболевание путина «прогрессирует» и влияет на его общее состояние и работоспособность.

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Наша редакция писала, что Зеленский заявил, что войны не будет, если умрет путин. По мнению украинского лидера, путинский режим победил россиян и их разум.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!