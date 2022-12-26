В украинской разведке рассказали, каким путем будут возвращать Крым

Украина продолжает на протяжение десяти месяцев противостоять российскому агрессору и намерена вернуть все территории, которые сейчас находятся в оккупации, в том числе и аннексированный Крым. Его планируют возвращать комбинированным путем.

Об этом рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов, передает LIGA.net.

По его словам, Украина должна вернуться к границам 1991 года, тогда военный конфликт будет завершен. ВСУ уже освободили от российской оккупации множество населенных пунктов на юге страны и продолжают отражать атаки врага на Донбассе.

Кирилл Буданов отметил, что аннексированный полуостров Украина будет возвращать и силой, и дипломатией. Ему не интересны мнения людей, не отражающих позицию украинского народа, поскольку ВСУ вернут назад все захваченные агрессором территории. А кто с этим не согласен, тот не согласен с миропорядком, существующим с времен окончания Второй мировой войны с новыми основами ООН.

Глава разведки подчеркнул, что украинские военные войдут в Крым с оружием в руках.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, окопы в Крыму точно не помогут рф удержать полуостров.

Еще мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что можно вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в россии.