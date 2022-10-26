В украинской разведке заявили, что рф не сможет взорвать Каховскую ГЭС

При этом, украинские разведчики отметили, что от рф* можно ожидать любых провокаций.

Российская федерация прибегает к разным видам шантажа и провокаций, в частности создает условия для взрыва Каховской ГЭС, а это ее разрушение приведет к экологическим, гуманитарным и техногенным последствиям. Однако представитель пресс-службы Главного разведывательного управления МОУ Андрей Юсов отметил, что сейчас никакой угрозы нет.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона «Единые новости», передает издание «РБК Украина».

По его словам, россияне не провели необходимые работы на Каховской ГЭС, которые нужны для ее подрыва. Не заминирована ни ГЭС, ни дамба настолько, чтобы можно было нанести объекту серьезные нарушения.

Говоря о возможности применения россией ядерного оружия, представитель разведки отметил, что путин будет заявлять о нем максимально громко, чтобы его услышали и обратили на него внимание.

Андрей Юсов подчеркнул, что президент рф продолжает свой шантаж, но понимает, что применение ядерного оружия — это последний козырь. Он не будет знать, что ему делать дальше, поэтому такой сценарий маловероятный.

«Курсор» писал ранее, что в случае подрыва войсками российской федерации Каховской ГЭС временно оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!