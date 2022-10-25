Подрыв Каховской ГЭС: в Киеве озвучили последствия для Крыма

По словам главы СНБО Украины, возникает вопрос, зачем россиянам Крым, если они собираются оставить его без воды.

В случае подрыва войсками российской федерации* Каховской ГЭС временно оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет.

Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Придется подождать и посмотреть, но если они все же подорвут, то идея водоснабжения в Крыму исчезнет лет на 10-15, а может, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды», — сказал Данилов.

Как сообщал Курсор, в оккупированном российскими войсками Херсоне происходит эвакуация местных жителей с правого берега Днепра на левый, а также осуществляется отправка людей в оккупированный Крым и другие регионы российской федерации.

Подобные действия оккупационных властей показывают, что готовилось какое-то глобальное преступление, которое могло помешать успешному контрнаступлению украинских войск на юге Украины.

Так, параллельно с «эвакуацией» мирного населения россия проводит информационную кампанию, направленную на дискредитацию и обвинение ВСУ. Мирные жители в ужасе от того, что украинская армия якобы будет вести массированные обстрелы.

А вечером 20 октября на переправе с правого на левый берег Днепра был произведен ракетный обстрел, в результате которого погибли 2 человека и около 10 получили ранения.

Ранее украинская разведка сообщила, что на Каховской ГЭС минируют шлюзы и опоры.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что армия рф заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС – одного один из больших энергообъектов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!