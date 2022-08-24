В украинской разведке заявили про начало переломного момента в войне

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал, что солдаты рф* начали понимать, что их армия не такая уж и сильная.

Шесть месяцев Украина воюет с российской федерацией, отстаивая свою независимость и свободу. И по словам руководителя Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова, в войне уже начался переломный момент.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Кирилл Буданов отметил, что российские захватчики уже стали понимать, что их армия не такая уж и сильная, они ее сильно переоценили. Российская армия не вторая армия мира, и даже не четвертая. Также, учитывая регулярные взрывы на территории временно оккупированного Крыма, россияне видят, что их системы ПВО не настолько надежные, как им рассказывали.

Руководитель Главного управления разведки МОУ подчеркнул, что расплата за содеянное и понимание того, что ее не избежать, приходит к людям тогда, когда они начинают видеть и чувствовать, что война не далеко, а совсем близко. Поэтому, он считает, что переломный момент в войне уже начался, ведь россияне начали осознавать все это.

«Курсор» писал ранее, что в украинской разведке рассказали, что российская федерация испытывает трудности с количеством личного состава, поскольку все больше солдат отказываются идти на фронт. И чтобы доукомплектовать подразделения, рф переводит в пехоту моряков и ракетчиков.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!