В украинском Харькове раздаются мощные взрывы - россияне наносят удары по мирному городу

Людей просят оставаться в укрытиях.

Войска *россии начали атаку по украинскому городу Харьков. В населенном пункте прозвучали сильные взрывы.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!", - написал чиновник.

Позже Синегубов сообщил, что в городе есть попадания - оккупанты нанесли по Харькову как минимум четыре удара. Сейчас на эти места выехали все экстренные службы области.

В области объявили воздушную тревогу, которая также распространяется на Киевскую, Полтавскую, Черкасскую, Николаевскую, Запорожскую и Днепропетровскую области. В Воздушных силах ВСУ предупредили о возможной атаке россиян баллистическими ракетами.

Напомним, на прошлой неделе россияне несколько дней подряд наносили удары по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате погиб один человек, еще более 70 мирных украинцев получили ранения.

До этого подвергся российской атаке город Запорожье. Террористы выпустили ракеты, в результате чего пострадал как минимум один человек. Также в результате действий взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях были повреждены окна. Предполагается, что войска рф применили баллистические ракетны для ударов по городу.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!