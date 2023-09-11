Войска рф нанесли удары по украинскому Кривому Рогу - подробности, видео

Местные жители сообщают, что в городе раздаются сильнейшие взрывы.

Украина подверглась очередной массированной атаке. Утром, 11 сентября военные *россии второй раз за сутки выпустили по городу Кривой Рог Днепропетровской области БПЛА.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале начальник городской военной администрации Александр Вилкул.

В заявлении чиновника подтверждается, что в городе раздавались мощные взрывы. Подробностей он не уточнил, но призвал жителей Кривого Рога не снимать работу украинской ПВО и не распространять подобные видео в сети.

Тем временем в местных пабликах уже появились записи, на которых слышные сильнейшие звуки взрывы. В Днепропетровской области и соседних регионах сейчас объявлена воздушная тревога. Причиной в Воздушных силах ВСУ назвали угрозу атаки БПЛА. Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

По сообщениям местным СМИ, с начала суток это не первые взрывы. Аналогичные звуки горожане слышали и около 04.00 утра.

Напомним, 8 сентября российская федерация выпустила баллистическую ракету "Искандер" по Кривому Рогу. Удар был нанесен по административному зданию полиции, в результате чего один человек погиб, а девять полицейских получили травмы. Позднее стало известно, что количество пострадавших от атаки на Кривой Рог увеличилось. Общее число пострадавших достигло 74 человек.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!