В украинском Николаеве местные жители оригинально наказали мародера

В сети показали фото и видео, на которых запечатлено, как местные жители города Николаев наказали мародера. Мужчина решил залезть в закрытый магазин, но его остановили проходившие мимо граждане.

Несмотря на то, что полиция Украины и силы Территориальной обороны контролируют улицы мирных городов, а также тех городов, которые противостоят российским захватчиком, мародеры все равно находятся. И вот жители города Николаев смогли словить одного злоумышленника и оригинально его наказать.

Об этом сообщили на телеграм-канале Новини Країни+.

«В Николаеве поймали мародера: жители сняли с него штаны и примотали в столб!» — написали администраторы канала.

Видео и фото с места событий также начали появляться на других телеграм-каналах.





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