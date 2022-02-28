В украинском Николаеве местные жители оригинально наказали мародера

Несмотря на то, что полиция Украины и силы Территориальной обороны контролируют улицы мирных городов, а также тех городов, которые противостоят российским захватчиком, мародеры все равно находятся. И вот жители города Николаев смогли словить одного злоумышленника и оригинально его наказать.
Об этом сообщили на телеграм-канале Новини Країни+.
«В Николаеве поймали мародера: жители сняли с него штаны и примотали в столб!» — написали администраторы канала.
Видео и фото с места событий также начали появляться на других телеграм-каналах.
Ранее Курсор сообщал, что Стивен Кинг раскритиковал Владимира Путина за действия против Украины.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что российские депутаты, журналисты и ученые осудили нападение на Украину.
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