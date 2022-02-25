Украинские военные атаковали стоянку самолетов в Ростовской области

Украинские военные, судя по всему, решили перенести войну на российскую территорию. Так, они, по неофициальной информации, атаковали аэродром в Ростовской области.

Украинские военные поразили стоянку российской авиационной техники в Ростовской области. Речь идет об аэродроме Миллерово, в котором базировались самолеты и вертолеты оккупантов.

Об этом сообщает ресурс Миротворец на странице в Facebook.

Также на телеграм-канале «Реальная война» показали видео с места событий.

Также редакция нашего сайта писала, что украинские военные остановили превосходящие силы оккупанта на рубеже реки Тетерев.

Кроме того, Курсор сообщал, что в сети показали, как из Умани в сторону Молдовы едут автобусы с евреями.

Еще напомним, что в Ровно российские оккупанты ракетами обстреляли аэропорт.

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