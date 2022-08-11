В Великобритании оценили планы путина по захвату Украины

Планы президента российской федерации владимира путина по захвату украинской территории «начинают» проваливаться.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции в Копенгагене, передает издание The Guardian.
По его словам, путин рассчитывал на то, что западные страны устанут поддерживать Украину и прекратят поставлять ей оружие, но планы главы кремля провалились, потому что Запад начал усиливать свою как финансовую, так и военную помощь Киеву.
Британский министр отметил, что путину вряд ли удастся оккупировать территорию Украины, вторжение российских военных замедлилось и сейчас они сосредоточены только на юге и востоке страны, а это очень далеко от «трехдневной» так называемой «спецоперации».
Бен Уоллес подчеркнул, что россия была уверена в том, что захватит Киев за три дня, но Украина продолжает отстаивать свою свободу и независимость уже почти полгода и наносит противнику серьезные потери и ущерб.
«Курсор» писал ранее, что из-за войны, которую российская федерация начала против Украины, владимир путин является террористом №1 в мире, и он может повторить судьбу главаря «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири. США ликвидировали террориста недавно в собственном доме.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!