В Великобритании оценили планы путина по захвату Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что рф* вместо запланированных трех дней воюет против Украины уже почти шесть месяцев, неся при этом огромные потери.

Планы президента российской федерации владимира путина по захвату украинской территории «начинают» проваливаться.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции в Копенгагене, передает издание The Guardian.

По его словам, путин рассчитывал на то, что западные страны устанут поддерживать Украину и прекратят поставлять ей оружие, но планы главы кремля провалились, потому что Запад начал усиливать свою как финансовую, так и военную помощь Киеву.

Британский министр отметил, что путину вряд ли удастся оккупировать территорию Украины, вторжение российских военных замедлилось и сейчас они сосредоточены только на юге и востоке страны, а это очень далеко от «трехдневной» так называемой «спецоперации».

Бен Уоллес подчеркнул, что россия была уверена в том, что захватит Киев за три дня, но Украина продолжает отстаивать свою свободу и независимость уже почти полгода и наносит противнику серьезные потери и ущерб.

«Курсор» писал ранее, что из-за войны, которую российская федерация начала против Украины, владимир путин является террористом №1 в мире, и он может повторить судьбу главаря «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири. США ликвидировали террориста недавно в собственном доме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!