В Воздушных силах рассказали, что несет большую угрозу для неба Украины

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что представляет для украинского неба еще большую угрозу, чем ракеты рф*.

Украина ведет войну с российской федерацией не только на земле, но и в небе. И самую большую угрозу представляет для страны именно российская авиация.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».

По его словам, авиация страны-агрессора куда опаснее, чем их ракеты, поскольку вражеские самолеты могут использовать не только ракеты, но и бомбы свободного падения. Их у рф на складах очень много, а это угрожает сценарием, который был в Мариуполе.

Юрий Игнат отметил, что сейчас важной задачей для украинских военных, прежде всего, Воздушных сил, является прикрытие неба, чтобы российская авиация не смогла вторгнуться в украинское воздушное пространство.

«Мы же видим, что происходило с Мариуполем и другими прифронтовыми городами, когда тактическая авиация залетает и сбрасывает бомбы по 500 кг, которые фактически разрушают все на своем пути», — отметил Игнат.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что уже 2,5 месяца российская авиация не залетает в воздушное пространство Украины, его успешно контролируют военные.

«Курсор» писал ранее, что украинская армия сбила российский штурмовик Су-25 над Орехово в Запорожской области. Солдаты сняли на видео падавшую «птичку».

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