Оккупантам из-за больших потерь постоянно приходится подтягивать резервы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе масштабного контрнаступления прорвали первую линию обороны российской армии на южном фронте и начали продвигаться вперед. Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, с какими проблемами им приходится сталкиваться и как обустроена вторая линия оборонительных рубежей оккупантов.

Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.

Александр Штупун отметил, что иногда ВСУ удается продвинуться на километры, иногда движения вперед практически нет, потому что нужно закрепиться и защищаться от атак противника. В целом, с начала контрнаступления, украинским защитникам на Таврическом направлении удалось деоккупировать более 255 квадратных километров.

По его словам, сейчас ВСУ больше всего нуждаются в авиации и средствах дистанционного разминирования. Им удалось прорвать первую линию обороны врага, но впереди еще вторая и третья.

Украинский военнослужащий отметил, что на второй линии оборонительные рубежи путинской армии не настолько прочные и не так сильно заминированы, но чтобы их уничтожить потребуется большое количество боеприпасов. Вторая линия не слабее, а просто обустроена по-другому. И чтобы продвинуться вперед, ВСУ перед каждым своим рывком проводят тщательную подготовку, в первую очередь они атакуют склады с боеприпасами врага, нарушают их логистику и максимально наносят потери.