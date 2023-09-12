Россияне начали подключать для защиты рубежей больше авиации и наносят удары с неба по украинскому тылу, расположенному недалеко от линии столкновения. Однако оккупанты ежедневно несут большие потери и им приходится постоянно подтягивать резервы.

"Курсор" писал ранее, что Вооруженные силы Украины показали, как вернули важный объект, захваченный россиянами 8 лет назад.