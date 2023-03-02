В ВСУ заявили, что массированные удары рф по Украине могут остаться в прошлом

В настоящее время количество ракет в *россии значительно уменьшилось — это может привести к тому, что массированные ракетные атаки на Украину будут невозможны в будущем.

Об этом сообщила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.

«Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики», – сказала Гуменюк.

Согласно ее словам, противник теперь пытается распределять свои ракетные удары в разные временные интервалы. Иногда это сочетание ударов с воздуха и моря, а иногда это небольшие группы боеприпасов. Гуменюк также пояснила, что в настоящее время российская сторона стремится не только обезвредить нашу систему ПВО, но и достигать значимых результатов в своих ударах.

«Объективная ситуация заключается в том, что ракет в россии уже гораздо меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть… Мощность врага не уничтожена полностью. Она еще имеет признаки жизни и производит продукты убийства», — подчеркнула она.

Накануне эксперты заявили, что в танковой битве под Угледаром в Донецкой области украинские военные одержали победу над российскими силами. Это стало самым крупнейшим танковым сражением между Украиной и россией в рамках текущей войны. Так, в в бою россия потеряла более 100 единиц бронированной техники, включая танки и бронетранспортеры, в то время как украинцы использовали тактику обороны, стреляя издалека или из укрытий. Таким образом, российское наступление было полностью провалено, а украинские защитники использовали заранее подготовленную ловушку, что привело к тяжелым потерям для России.

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