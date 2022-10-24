«Вас кидают на убой»: ВСУ записали срочное обращение к солдатам рф

В обращении сказано, что Украина никогда не угрожала российской федерации*.

Российская федерация продолжает свою агрессию в отношении Украины, хотя многие солдаты не хотят идти на фронт. ВСУ опубликовали обращение к российским военнослужащим и попросили их задать себе всего один вопрос.

Ролик опубликован на Facebook-странице ВСУ.

Украинские бойцы рассказали, что «верхушка» российской федерации использует своих солдат в качестве расходного материала и скрывает реальные цифры своих потерь в боях с Вооруженными силами Украины.

В обращении говорится, что солдат рф просто «кидают на убой» на войну, поэтому они должны спросить у себя, за что они воюют.

«За страх ваших вождей потерять власть? За их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей? За их тупость и некомпетентность», — перечисляют ВСУ в опубликованном ролике.

Украинские военные подчеркнули, что россияне сейчас воюют не с НАТО, как бы не пытались их в этом переубедить кремлевские пропагандисты, а воюют они против украинского народа. Но ВСУ готовы до последнего защищать свою территорию, свои дома и свои семьи.

Солдат рф просят прекратить участие в преступных действиях и сдаваться в плен, потому что это гарантия сохранности жизни и возвращения домой, к своим семьям.

«Курсор» писал ранее, что бойцы ВСУ на юге Украины взяли в плен кадыровцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!