Бойцы ВСУ на юге Украины взяли в плен кадыровцев

Подразделения воинов кадырова фактически не появляются на передней линии столкновения, а в основном используются российским командованием как заградительные отряды.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают проводить успешные операции на юге Украины. В результате одной из таких было захвачено в плен несколько российских оккупантов. Среди пленных оказались и «кадыровские» бойцы.

Видео опубликовал в Twitter пользователь АЗОВ_UA_NATO_USA.

Тем временем портал Информационное сопротивление отмечает, что сейчас пленить «кадыровцев» непросто.

«Известно, что подразделения тик-ток воинов кадырова* фактически не появляются на передней линии столкновения, а в основном используются российским командованием как заградительные отряды, которые не дают возможности отступать с поля боя передовым подразделениям», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в начале октября в открытом доступе появилось видео, указывающее на то, что бойцы Вооруженных Сил Украины в ходе боев за освобождение Херсонщины впервые уничтожили российский бронеавтомобиль С-СТС, более известный широкой публике под обозначением «ахмат».

Это первое появление этой бронемашины на поле боя в Украине, и как видим, оно стало неудачным. Название «ахмат» прямо указывает на то, что завод «ремдизель» производит бронемашины этого типа именно для отрядов рамзана кадырова, формально принадлежащих «росгвардии».

«Вряд ли «кадыровцы» по своей воле вступили в бой против бойцов ВСУ. Скорее всего, это был один из заградотрядов, который прислали россияне для сдерживания бегства своих войск в Херсонскую область. По данным Генштаба, в этом случае речь шла о 1300 «кадыровцах», которые должны были в случае чего стрелять в спину россиянам», — отметил военный портал Defense Express.

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией никто не управляет после объявления мобилизации. По словам эксперта, в рф уже сейчас как хозяева положения ведут себя два человека — глава чечни кадыров и совладелец компании “вагнер” пригожин.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!