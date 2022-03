Ведущая CNN расплакалась во время интервью с украинским солдатом

Ведущая спросила у мужчины, успел ли он как следует похоронить своих близких. Он заявил, что ему удалось это, несмотря на то, что он был на передовой.

Бернетт выразила соболезнования мужчине по поводу его потери и попросила рассказать о его детях.

Отец сообщил, что у него были прекрасные дети. Старшему сыну было 18 лет и он планировал стать ИТ-специалистом. Его дочери было 9 лет, она увлекалась танцами и рисованием.

Также он поделился, что они с женой поддерживали связь и отслеживали геопозицию друг друга на Google Maps. Однако в то роковое утро он заметил, что ее телефон переместился в другое место, которое оказалось больницей в Киеве.

Мужчина сразу почувствовал, что случилось что-то плохое.

«Я попросил друзей прийти в больницу и узнать, что с моими близкими, но потом я увидел новости. Оказалось, был минометный обстрел и погибла семья. А потом увидел фото в Твиттере и узнал своих детей. Я узнал их вещи и одежду. И я позвонил своим друзьям, чтобы сказать, что мои дети мертвы и их тела лежат на асфальте. Я попросил их также помочь найти мою жену.

“I saw a photo on Twitter and I recognized my children.” — Serhiy Perebyinis speaks with Erin Burnett about how he found out that his wife and two children had been killed in Russian shelling. pic.twitter.com/GlPe45diWy

