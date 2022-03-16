Мэр Киева сообщил об обстреле домов на севере города

Виталий Кличко заявляет, что оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Киева — в этот раз под удар российской армии попали три дома на Подоле.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского обстрела были повреждены несколько жилых домов в Подольском районе, расположенном к северу от центра города и примерно в 2,5 километрах от так называемого «правительственного квартала», где находятся президентский дворец, офис президента и другие важные учреждения.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате нападения, из-за которого загорелись три дома, никто не пострадал.

Жители Киева ютятся в домах и убежищах в условиях комендантского часа, который продлится до утра четверга, поскольку россия* обстреливает районы в городе и его окрестностях.

Ранее 12-этажный жилой дом в центре Киева вспыхнул после попадания осколков.

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганс мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!