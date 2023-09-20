Визит шойгу в Иран: появились новые подробности

Российский чиновник упомянул о "бесперспективности" санкционного давления.

19 сентября российские чиновники, в том числе министр обороны *рф сергей шойгу, посетили Иран для переговоров с военным руководством страны.

Об этом сообщает "УНИАН".

В ходе визита в Тегеран глава оборонного ведомства заявил, что сотрудничество между странами вышло на новый уровень.

"Санкционное давление на россию и Иран показало свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень", – поделился он.

Шойгу и его делегация посетили в столице выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана.

В минобороны заявили, что чиновник выставке продукции иранского военно-промышленного комплекса изучил ракетное вооружение, беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны. Также на выставке ПОКАЗАЛИ "достижения аэрокосмической промышленности", в частности упоминается о новых образцах иранских дронов и "трофейных" беспилотниках производства США.

По словам шойгу, москва и Тегеран занимаются не только укреплением и развитием двустороннего сотрудничества во всех сферах, но также продолжат предпринимать совместные усилия в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Одновременно с этим министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что страны имеют все предпосылки, чтобы создать крепкий и прочный союз. Он добавил, что многополярность мира начинают принимать некоторые страны в Европе.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!