В соцсетях восхищены поступком израильского посла Эрдана во время выступления президента Ирана в ООН - видео

Посол устроил акцию в поддержку иранских женщин.

Израильский посол в ООН Гилард Эрдан вызвал всеобщие похвалы в соцсетях, когда устроил акцию протеста против президента Ирана Раиси в ходе его выступления на Генассамблее ООН.

«Новое моральное пятно для ООН!!! Когда президент Ирана Раиси, «Тегеранский мясник», начал свою речь, я поднял фотографию Махсы Амини, невинной иранской женщины, которая была жестоко убита режимом год назад за то, что «не носила хиджаб «должным образом»», — написал посол.

Он также отметил, что, когда выступал Раиси, «за пределами ООН сотни иранцев протестовали, умоляя о помощи международное сообщество».

«Я никогда не перестану бороться за правду и всегда буду разоблачать моральные искажения ООН. Те, кто расстилает красную дорожку для убийц и антисемитов, должны понести ответственность за свои действия», — заключил Эрдан и показал видео.

Israel's Ambassador to the United Nations, Gilad Erdan, holding up a photo of Mahsa Amini, during Iranian President Ebrahim Raisi's speech at the UN.

Amini’s death while in custody for refusing to wear the bail sparked major protests in Iran.

pic.twitter.com/t5SGTQhXFk

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 20, 2023