В соцсетях восхищены поступком израильского посла Эрдана во время выступления президента Ирана в ООН - видео

Израильский посол в ООН Гилард Эрдан вызвал всеобщие похвалы в соцсетях, когда устроил акцию протеста против президента Ирана Раиси в ходе его выступления на Генассамблее ООН.
«Новое моральное пятно для ООН!!! Когда президент Ирана Раиси, «Тегеранский мясник», начал свою речь, я поднял фотографию Махсы Амини, невинной иранской женщины, которая была жестоко убита режимом год назад за то, что «не носила хиджаб «должным образом»», — написал посол.
Он также отметил, что, когда выступал Раиси, «за пределами ООН сотни иранцев протестовали, умоляя о помощи международное сообщество».
«Я никогда не перестану бороться за правду и всегда буду разоблачать моральные искажения ООН. Те, кто расстилает красную дорожку для убийц и антисемитов, должны понести ответственность за свои действия», — заключил Эрдан и показал видео.
Israel's Ambassador to the United Nations, Gilad Erdan, holding up a photo of Mahsa Amini, during Iranian President Ebrahim Raisi's speech at the UN.
Amini’s death while in custody for refusing to wear the bail sparked major protests in Iran.
— Visegrád 24 (@visegrad24) September 20, 2023
Комментируя поступок посла, известный правозащитник Гилель Нойер написал в своем твиттере: «Это единственный человек в Организации Объединенных Наций, который смело протестовал против Тегеранского мясника, подняв высоко плакат с надписью «Иранские женщины заслуживают свободы сейчас». Браво послу Израиля Гиладу Эрдану за смелость, показавшую остальному миру, что они могли и должны были сделать».
Курсор писал, что иранский президент Раиси выступил с резким заявлением в адрес Израиля на Генасамблее ООН.