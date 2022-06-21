Владимир путин угрожает миру очередным оружием, у которого нет аналогов

Владимир путин заявил, что россия намерена еще больше укреплять свои вооруженные силы с учетом якобы потенциальных военных угроз и рисков.

Выступая перед выпускниками российских военных училищ, глава рф владимир путин* решил снова пригрозить миру оружием, у которого «аналогов нет». Речь идет о комплексах С-500 «Прометей» и ядерных ракетах «Сармат».

По словам путина, российская армия уже начала получать комплексы С-500. Это некие новые системы противоракетной обороны.

Также путин заявил, что испытание межконтинентальной ракеты Сармат прошло успешно, а потому уже до конца года эти ракеты также встанут на боевое дежурство. Эти ракеты якобы могут нести более 10 ядерных боеголовок и поражать цели на расстоянии в тысячи километров.

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