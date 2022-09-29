Военнообязанным запрещено покидать пределы рф, – спикер госдумы

Россияне, которые стоят на воинском учете, не могут покидать территорию россии. Спикер госдумы Вячеслав Володин сделал соответствующее заявление в четверг, 29 сентября.

Российский депутат сослался на федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Нормы законодательства запрещают выезд без разрешения военных комиссариатов.

В своем «телеграмме» он опубликовал сообщение.

Подробности политик не рассказал. Он призвал граждан рф соблюдать законы страны.

Ранее «Курсор» сообщал, что Израиль выделит 90 миллионов шекелей на репатриантов, бегущих из россии. Правительство готово утвердить соответствующий план 2 октября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!