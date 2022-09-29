Израиль выделит 90 миллионов шекелей на репатриантов, бегущих из россии

Кабинет министров Израиля утвердит план ожидаемого значительного увеличения иммиграции из россии после объявления о мобилизации резервистов в этой стране. Соответствующий решение объявят 2 октября.

Министр финансов Авигдор Либерман и Министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете в воскресенье представят кабмину документ о предоставлении 90 миллионов шекелей на инициативу. Средства пойдут на организацию условий приема россиян, имеющих право на иммиграцию в Израиль в соответствии с Законом о возвращении.

Об этом сообщает 29 сентября Globes.

Израиль ожидает увеличения иммиграции из россии после объявленной кремлем на прошлой неделе мобилизации резервных войск. Их планируют отправить в Украину для массовых убийств гражданских.

Чиновники в Израиле заявили, что резко увеличилось число российских евреев, которые уже имеют документы для иммиграции в страну и в приложениях для иммиграционных документов. По прогнозам, примерно 4500 евреев будут прибывать из рф каждый месяц.

Действуют серьезные препятствия для доставки этих иммигрантов в Израиль, которые потребуют творческих решений, включая резкое повышение стоимости авиабилетов между россией и Израилем и ограниченное количество рейсов El Al на маршрутах в Тель-Авив. Правительство изучает варианты дополнительных рейсов или, в качестве альтернативы, доставки в Израиль через третью страну с общей границей с рф, такую как Азербайджан или Грузия, у которых все еще есть регулярные рейсы в Израиль. План для иммигрантов из россии включает в себя решения для жилья, трудоустройства, медицинского обслуживания, образования и многое другое.

Пнина Тамено-Шете прокомментировала инициативу. По ее словам, Израиль открыт для предоставления убежища для евреев: «государство Израиль служит убежищем для каждого еврея в мире, включая евреев россии. Мы позаботимся о том, чтобы все иммигранты, которые приезжают сюда в связи со сложными обстоятельствами, получили всесторонний и соответствующий пакет, чтобы наилучшим образом интегрировать их в израильское общество».

Ранее «Курсор» сообщает, что в страны Европейского союза от мобилизации убежали 66 тысяч россиян.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!