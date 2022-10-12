Военный эксперт рассказал, кто на самом деле стоит за ракетной атакой по Украине

Российская федерация* терпит большие потери и неудачи на фронте, поэтому начала интенсивно обстреливать украинские города. Но новый главнокомандующий Объединенной группировки сил, генерал Сергей Суровикин лишь исполнитель массированного ракетного удара по Украине.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала Freedom, передает «Униан».

По его словам, вдохновителем обстрела является президент российской федерации владимир путин. Атака, совершенная оккупантами 10 октября, не имела никакого значения с военной точки зрения. Главная цель террора рф – это вызвать панические настроения, но этого не происходит.

«Россия несет поражения на всех фронтах. Российские войска вынуждены отступать, украинские – войска наступают и освобождают от оккупантов ранее захваченные территории, поэтому они применяют тактику войны с гражданской инфраструктурой», — отметил эксперт.

При этом он рассказал, что Суровикин командовал силами российских войск в Сирии. Он устроил массированную ракетно-бомбовую атаку по городу Алеппо, когда российская армия несла большие потери и задачи не были выполнены.

«Суровикин – исполнитель, вдохновитель и подстрекатель всего, что произошло – владимир путин», — указал Мусиенко.

Также он считает, что россияне не смогут поддерживать темп ракетных атак, потому что они уже собирают все, что у них есть.

«Курсор» писал ранее, что военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что у рф запасы ракет стали иссякать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!