Военный эксперт назвал оружие, которого не хватает Украине

По словам военного эксперта Олега Жданова, есть определенные виды оружия, которые бы очень помогли Украине в войне с российскими оккупантами.

Украина продолжает получать военную помощь от многих западных стран. Но есть виды вооружения, которых ВСУ очень не хватает или же они в дефиците.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Украине в борьбе с российскими захватчиками очень бы помогли дополнительные беспилотники, например, Switchblade 600, которые эффективно справляются с техникой противника.

Жданов рассказал, если российская артиллерийская батарея стоит на огневых позициях, на расстоянии 300-400 метров, то достаточно 6 таких беспилотников, чтобы справиться с орудием.

Также ВСУ испытывают большую потребность в ударно-беспилотных комплексах, с помощью которых можно вести разведывательную операцию в условиях радиоэлектронной борьбы и атаковать врага.

Сохраняется еще потребность в танках, было бы хорошо, если бы украинские бойцы начали осваивать западные Abrams и Leopard. Плюс ко всему, не помешали бы самоходные автоматические минометы, которые чрезвычайно важные для пехоты.

«Курсор» писал ранее, что для того, чтобы Украина смогла деоккупировать территории и выгнать российских захватчиков со своей земли, ей нужна соответствующая техника, оружие и авиация. Спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат отметил, какие самолеты смогли бы помочь ускорить этот процесс.