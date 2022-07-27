Военный эксперт оценил резервы российской армии

Российская армия несет большие потери на войне, которую начала против Украины. В связи с этим сейчас военные испытывают проблемы с ресурсами и резервом.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает «24 канал».

По его словам, Вооруженные силы Украины ежедневно уничтожают большое количество техники российских оккупантов и занимаются ликвидацией личного состава, потеряно уже почти 50%.

Александр Мусиенко отметил, что сейчас армия российской федерации испытывает трудности с ресурсами, потому что солдаты деморализованы, им обещают ротацию, но командование не собрало для этого достаточно сил.

Военный эксперт отметил, что россия хвастается своим большим мобилизационным потенциалом, но по факту, его нет. Сейчас эти резервы пытаются собрать по всей стране.

Более того, многие военнослужащие отказываются идти на фронт, потому что наслышаны о больших потерях своей армии, а также о невыплаченных деньгах за службу и «плохих сухпайках».

К слову, Вооруженные силы Украины за время полномасштабной войны, уже ликвидировали более 40 тысяч российских солдат.

«Курсор» писал ранее, что по словам заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, в российской федерации может пройти скрытая мобилизация под видом учений.

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