Эксперт рассказал, что рф под видом новых учений может провести мобилизацию

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что в российской федерации* может пройти скрытая мобилизация.

Российская армия несет большие потери и убытки на войне, которую развязала против Украины. И чтобы пополнить свои ряды, в стране под видом новых военных учений может проходить скрытая мобилизация.

Такими мыслями поделился заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, передает «ТСН».

По его словам, в этом году в россии под видом стратегических учений могут провести мобилизацию. Несколько десятков резервистов могут вызвать на сборы для отработки элементов подготовки, а потом отправят их на фронт.

Михаил Самусь считает, что во время учений российские солдаты, скорее всего, будут отрабатывать военные элементы, полученные по опыту войны в Украине.

Эксперт отметил, что с комплектацией состава в россии возникнут проблемы, поскольку воинские части из восточных регионов страны попали под раздачу от ВСУ.

«Курсор» писал ранее, что в российской федерации анонсировали проведение стратегических учений под названием «Восток-2022» с войсками Восточного военного округа.

Еще мы писали, что в начале июля глава кремля владимир путин подписал указ по подготовке россии к мобилизации. По крайней мере, технической: заводов, предприятий. Однако не исключается и мобилизация человеческого ресурса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!