Военный эксперт рассказал, когда война в Украине пойдет на спад

По словам эксперта, президент рф* владимир путин будет пытаться перетянуть войну на следующий год, а сейчас хочет ее заморозить.

Украина на протяжение 5 месяцев воюет с российской федерацией и за этот период страна-агрессор не смогла достичь ни стратегических, ни оперативных целей. Военный эксперт Михаил Самусь рассказал, когда, по его мнению, в Украине закончится активная фаза боевых действий.

Об это он рассказал в эфире проекта FreeДом.

Эксперт считает, что россия может иметь какие-то тактические успехи, но они будут незначительными. Украинская армия сейчас готовит контрнаступление на юге страны и продолжает сдерживать штурмы оккупантов на Донбассе. Украинские военные, по словам Самуся, приближаются к тому моменту, когда будут диктовать повестку дня на поле боя.

Журналисты отметили, что за 5 месяцев войны российской федерации удалось только захватить Херсон и то с помощью местных коллаборантов. А вот на Донбассе наступательный потенциал оккупантов снижается из-за нехватки ресурсов.

Эксперт говорит, что россия пытается вынудить Украину сесть за стол переговоров, чтобы выиграть время и навязать в дальнейшем свои условия, но Киев не предоставит больше путину такой возможности.

По словам Михаила Самуся, президент рф будет пытаться сейчас заморозить конфликт и перетянуть его на следующий год. Но уже весной 2023 года наступит момент, когда россия будет вынуждена уйти с украинской территории, в том числе из Крыма.

Эксперт считает, что объявлять окончание «спецоперации» никто не будет, просто постепенно боевые действия перейдут на территорию рф.

«Курсор» писал ранее, при каком условии Украина может возобновить переговоры с россией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!