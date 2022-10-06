Военный эксперт рассказал про два типа «ядерных поездов» россии

По словам эксперта Олега Жданова, использование этих «ядерных поездов» больше похоже на блеф.

Президент российской федерации* владимир путин продолжает ядерный шантаж, чем вызывает обеспокоенность всего мира. Военный эксперт Олег Жданов рассказал про то, какие типы так называемых «ядерных поездов» хранятся на балансе ВС рф.

Об этом сообщает издание «Униан».

По его словам, первый тип подготовлен для нанесения ядерных ударов. Это железнодорожный баллистический комплекс, который состоит из 7 вагонов. Как правило, замаскированы либо под рефрижераторы, либо под пассажирские спальные вагоны. Такая дивизия расположена в Нижнем Тагиле. Минимальная дальность ракеты составляет 5-6 тысяч километров, поэтому к украинским границам, как считает эксперт, везти е абсурдно. Если рф захочет нанести удар, то сделает это и из Тагила.

Второй тип спецпоездов — это передвижной командный пункт по управлению ядерными силами, который не несет ядерного боезаряда. Это бронированные вагоны. Там находится средство связи управления.

Других ядерных поездов на сегодняшний день не существует. Но их использование больше похоже на блеф, как считает Жданов.

Он отметил, что западные разведки будут знать, если начнется движение какого-то ядерного боезаряда.

«Курсор» писал ранее, что по словам высокопоставленной представительницы Пентагона Лоры Купер, на данный момент нет данных о том, что российская федерация перевозит тактическое ядерное оружие по железной дороге.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!