Пентагон не видит признаков перемещения ядерного оружия рф — СМИ

Власти россии* уже не раз заявляли о возможном применении ядерного оружия, чтобы реализовать свои цели в войне против Украины.

По словам высокопоставленной представительницы Пентагона Лоры Купер, на данный момент нет данных о том, что российская федерация перевозит тактическое ядерное оружие по железной дороге.

Об сообщает агентство Reuters.

Купер, заместитель помощника министра обороны по вопросам Украины и россии, заявила, что военные США не видят каких-либо признаков того, чтобы изменять размещение собственных ядерных сил.

«У меня нет ничего другого, кроме как данных из открытых источников», — отметила Купер.

Она добавила, что Пентагон внимательно следит за российскими ядерными силами. Это является основной частью миссии Пентагона еще со времен холодной войны.

Кроме этого, Североатлантический Альянс также не фиксирует признаков возможной подготовки рф к применению ядерного оружия, но продолжает внимательно следить за ситуацией.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщили, что россия отправила ядерный эшелон к границам Украины. Эксперты предполагают, что рф планирует демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины.

Возможный ядерный удар рф по Украине: каким будет ответ США. Бывший глава ЦРУ рассказал, как Соединенные Штаты ответят на ядерный удар россии по Украине.

Ранее Курсор писал, что разведка НАТО заявила о пропаже российской подлодки с «оружием Апокалипсиса». Разведка НАТО сейчас опасается возможного запуска россией ядерной суперторпеды «Посейдон».

Курсор писал, что эксперт рассказал, применит ли рф ядерное оружие против Украины. Власти россии уже не раз заявляли, что могут использовать ядерное оружие для достижения своих целей в войне против Украины.

Также в ISW назвали два варианта применения путиным тактического ядерного оружия.

Курсор сообщал, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии.

Кроме этого, спецслужбы США активизировали усилия по отслеживанию любых действий российских военных, которые могут свидетельствовать, что путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Курсор также сообщал, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!