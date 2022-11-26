Военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор

Российская федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери и терять захваченные рубежи. Самым главным провалом армии страны-агрессора стала потеря Херсона, ведь с начала полномасштабного вторжения он был единственным крупным достижением оккупантов.

Об этом рассказал «24 каналу» экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

По его словам, в начале осени, когда путин объявил в стране «частичную» мобилизацию, в рф произошел слом, ведь таким решением глава кремля показал, что его армия не вытягивает и проигрывает по всем фронтам. Освобождение Херсона также серьезно отразилось на моральном духе оккупантов, ведь они потеряли самый крупный трофей, который только «включили» в состав страны, а потом внезапно все разрушилось.

Бывший сотрудник СБУ считает, что это был пик, показывающий, что россия выходит с территории Украины. Сейчас этот процесс продолжается, ВСУ не собираются, несмотря на приближающуюся зиму, снижать темпы своего контрнаступления.

Иван Ступак отметил, что сейчас рф начинает пугать Украину применением химического оружия, но по его мнению, оно не сработает, поскольку еще после Первой мировой войны зарекомендовало себя весьма плохо. Он считает, что война в Украине уже прошла свой экватор, но пока сложно точно сказать, когда завершится военный конфликт, однако финал уже виден. На это указывает и факт того, как рф пытается усадить Украину за стол переговоров.

«Курсор» писал ранее, что российская федерации из-за вторжения на территорию Украины начала испытывать трудности, в частности экономические. Но несмотря на поражения, которые ее армия терпит на поле боя, путин надеется на то, что сможет победить в войне, поскольку припас в рукаве три козыря. Но, как считают журналисты, они могут сыграть и против главы кремля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!