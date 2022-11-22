СМИ: у президента рф есть три козыря, но они могут сыграть против него

Российская федерации* из-за вторжения на территорию Украины начала испытывать трудности, в частности экономические. Но несмотря на поражения, которые ее армия терпит на поле боя, путин надеется на то, что сможет победить в войне, поскольку припас в рукаве три козыря. Но, как считают журналисты, они могут сыграть и против главы кремля.

Об этом пишет издание Bild.

Сейчас москва пытается сделать все возможное, чтобы надавить на Украину и западные страны, чтобы затормозить военный конфликт и возобновить силы.

Первый козырь, которым владеет путин — это газ, ведь россия импортирует его в страны ЕС, а нарушение потоков может негативно отразиться на энергетической безопасности многих регионов. Зимой агрессор может еще больше сократить объемы поставок, но этот шаг весьма рискованный, ведь тогда рф потеряет деньги и ей придется еще больше сократить расходы, а экономика страны и так страдает из-за санкций.

Второй козырь — уничтожение энергосистемы Украины. Путин продолжает свой ракетный террор, потому что пытается оставить украинцев без электроэнергии, газа и отопления в преддверии зимы. Он это делает для того, чтобы надавить и запугать народ, чтобы люди начали выступать против президента Владимира Зеленского и просить его принять требования москвы. А еще, таким образом, он пытается вызвать новую волну беженцев из Украины, чтобы надавить на Европу. Но нюанс такого плана состоит в том, что из-за интенсивных ракетных ударов, западные страны начали ускорять поставки оружия ВСУ, в частности систем ПВО, поэтому россиянам будет труднее атаковать инфраструктуру Украины.

И третий козырь главы кремля, как отмечает издание, заключается в объявлении всеобщей мобилизации в стране. Путин может начать собирать миллионную армию для отправки на фронт. Но несмотря на то, что в рф есть большой резерв мужчин боеспособного возраста, качество военных весьма хромает. Многие солдаты не подготовлены для ведений войны, у них нет необходимой экипировки и желания идти в бой. Применение этого козыря также рискованно для путина, потому что всеобщая мобилизация может увеличить уровень недовольства населения, которое способно восстать против его диктаторского режима.

«Курсор» писал ранее, что путин признал, что россияне теряют доверие к заявлениям кремля о ходе войне.