Война должна была начаться не в 2022 году – разведка Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что война против *россии должна была начаться еще в 2021 году.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Голос Америки».

Дело в том, что в 2021 году путина остановили международные дипломатические усилия. Дата начала вторжения переносилась и в феврале 2022 года, а окончательное решение было принято в кремле в середине дня 23 февраля.

Помимо возможного года, когда должно были начаться масштабные боевые действия, Буданов также затронул ряд других вопросов. В частности, он сказал, что уже 23 февраля 2022 года, за день до начала война, потери в боевой авиации Украины были минимальными, потому что военнослужащие заранее рассредоточили авиацию.

Также касаемо самолетов глава разведки сказал, что Украина, по его мнению, нуждается в штурмовой авиации, к которой нельзя отнести F16 и тому подобные платформы. В частности, украинским военным нужны самолеты А10, Thunderbolt II, а также ударные вертолеты типа AН64 и так далее. Они являются воздушными платформами, предназначенными для нанесения ударов по земле.

Буданов считает, что россия не готова к ведению длительных боевых действий.

«Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа. Они всячески показывают, что они готовы там, война на десятилетие, но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени и объемах. И они об этом прекрасно знают», – утверждает он.

Также глава разведки не думает, что Китай согласится на передачу вооружений рф. В данный момент он не видит никаких признаков, свидетельствующих о том, что идет обсуждение подобных тем.

Также «Курсор» сообщал, что Запад поставил Украине ультиматум.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!